Animal Crossing: il y aura une île de mayo Hellmann's (pour une bonne cause)

Hellmann's, oui, la mayonnaise, a bâti une île dans Animal Crossing: New Horizons afin de convertir les déchets alimentaires des joueurs en denrées alimentaires réelles.

À partir du 15 et jusqu'au 22 août, les joueurs d'Animal Crossing: New Horizons pourront visiter l'île Hellmann's afin d'y laisser leurs navets avariés. En échange, la marque fera un don à Second Harvest, le plus grand organisme caritatif de récupération alimentaire au Canada, pour chaque navet donné. Hellmann's s'engage à fournir un total de 25 000 repas aux communautés vulnérables du pays.

Aperçu de l'île Hellmann's

«Qu’elle soit virtuelle ou réelle, la nourriture nous semble trop précieuse pour être gaspillée, et Hellmann’s est ravi de s’associer de nouveau avec Second Harvest pour fournir des repas aux Canadiens dans le besoin», déclare Gina Kiroff, administratrice des aliments à Unilever Canada. «Lorsque nous avons remarqué que les navets gâtés sont une véritable source de tension pour de nombreux joueurs d’Animal Crossing, nous avons voulu profiter de cette observation pour créer une expérience de consommation amusante qui aurait des répercussions dans le monde réel. Nous espérons que Hellmann’s Island ne sera pas seulement une expérience virtuelle incroyable, mais qu’elle incitera les joueurs à penser différemment au gaspillage de nourriture dans la vraie vie.»

L'île Hellmann's ouvrira ses portes à partir de 15h le 17 août. Pour y accéder, les joueurs devront envoyer un message privé à Hellmann's Canada sur Twitter afin de recevoir un Dodo Code afin de visiter l'île.

Après avoir déposé vos navets gâtés, vous pourrez visiter quelques attractions sur l'île dont la ferme Hellmann's, une cuisine extérieure, la boutique Able Sisters qui aura des accessoires Hellmann's ainsi que d'autres activités ludiques.

Ça commence le lundi 17 août!

À REGARDER