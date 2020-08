Call of Duty: débloquez des récompenses pour Warzone et Modern Warfare en regardant des parties sur Twitch

Il y a une multitude de façons d’obtenir de nouveaux articles dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone. Ce coup-ci, toutefois, vous n’aurez même pas besoin d’y jouer!

Jusqu’au 19 août, Infinity Ward offrira ainsi des récompenses aux joueurs qui regarderont des diffusions de Modern Warfare ou Warzone sur Twitch pendant au moins une heure.

Voici la liste des récompenses:

1h de visionnement: autocollant «Smoke Up».

2h de visionnement: jeton pour doubler votre XP d’arme pendant 1h.

3h de visionnement: carte animée «Big Bang».

4h de visionnement: porte-bonheur «Blast Check».

Comment les obtenir

Afin de débloquer ces récompenses, vous devrez cependant vous assurer que votre compte Call of Duty est bel et bien lié à votre compte Twitch.

Aussi, il faudra regarder un streameur qui offre des drops. À ce moment, peu importe qui vous suivez, et peu importe si vous changez de chaîne ou non, chaque minute de visionnement sera comptabilisée pour l’obtention de vos récompenses.

Rappelons que la cinquième saison de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone est en ligne depuis plus d’une semaine et propose aux fans plusieurs nouveautés, dont des cartes inédites et des armes supplémentaires.

