Devenez maître du clic avec cette souris Razer à 29$ de rabais

Êtes-vous dû pour une nouvelle souris? Avez-vous honte de votre vieille souris qui n’est pas RVB? Aimez-vous cliquer sur des choses? Voici une souris de calibre professionnel qui risque de répondre à pas mal de besoins!

Razer propose la souris Viper, une solution ultralégère pour aider vos talents de tireur d’élite dans les FPS et de navigateur du web! Soldée à 69,99$ au lieu de 99$, en plus d’avoir la livraison gratuite, cette souris charmera les gamers en quête d’un nouveau périphérique.

Courtoisie Razer

La Viper comprend un capteur optique de haute précision pouvant aller jusqu’à 16 000 DPI et son design ambidextre est parfait pour les gauchers et les droitiers. De plus, la souris comprend 8 boutons programmables, dont des boutons accessibles des deux côtés.

La souris Viper est RVB et elle comprend plus de 16 millions de combinaisons ainsi que des profils prédéfinis qui viennent inclus, via le logiciel Razer Synapse 3. On ne peut toutefois pas garantir que votre talent en sera grandement amélioré, mais la légende raconte que le RVB donne un bonus de +10 sur la précision de tir.

Courtoisie Razer

Ne ratez pas l’occasion de profiter de cette offre très intéressante qui vous fera dire «bye bye» à votre vieille souris!

