Fall Guys: «une tonne de contenu gratuit» sera ajoutée au jeu lors de chaque saison

Même avec tout le succès obtenu depuis le lancement de Fall Guys: Ultimate Knockout, les créateurs du «battle royale» de l’heure ne comptent pas s’asseoir sur leurs lauriers au cours des prochains mois.

En entrevue avec GamesRadar, le designer en chef de Mediatonic, Joe Walsh, a confirmé que son équipe comptait ajouter à Fall Guys, au fil des futures saisons du titre, plusieurs nouveaux niveaux, costumes et autres surprises à débloquer.

«Ici et là, le jeu sera injecté d’une tonne de contenu gratuit, a-t-il affirmé. Le plaisir de Fall Guys vient du fait qu’on ne sait pas ce qu’on va faire ensuite et c’est quelque chose qui va encore s’améliorer avec les épreuves que nous ajouterons.»

Walsh a également fait valoir, au cours de l’entrevue, que le studio derrière Fall Guys était «à l’écoute de la communauté», notamment en ce qui concerne certaines fonctions en demande du côté des joueurs, comme l’ajout de «modes en équipes et du cross-play».

Fall Guys pourrait sortir sur d’autres plateformes

Disponible en ce moment sur PS4 et PC, Fall Guys finira-t-il par paraître sur d’autres plateformes? Voilà une question que plusieurs internautes se posent de plus en plus, surtout depuis le lancement réussi du titre au début août.

Eh bien, pour trouver une réponse partielle à celle-ci, il suffisait apparemment de consulter la foire aux questions sur le site web du jeu!

On peut ainsi y lire que Mediatonic «adorerait amener éventuellement le jeu à d’autres plateformes», sans toutefois donner beaucoup plus de détails.

Cela dit, l’entreprise invite les joueurs à lui écrire sur Twitter et Discord afin de lui dire sur quelle console ceux-ci aimeraient voir le titre débarquer. «Nous adorerions voir à quel point il y a de la demande», poursuit le court texte.

Bref, si vous voulez voir Fall Guys sur Xbox One ou Switch, vous savez ce qu’il vous reste à faire!

