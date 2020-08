Seth Rogen pense que Marvel rend les choses difficiles pour les films à petit budget

Seth Rogen estime que Marvel empêche les comédies à petit budget de se faire une place au box-office.

L’humoriste de 38 ans a abordé cette question avec GamesRadar, se souvenant de conversations qu’il avait eues à ce sujet avec son partenaire d’écriture Evan Goldberg.

«Quelque chose dont on parle beaucoup avec Evan, c’est la façon dont les films Marvel peuvent être considérés comme des comédies, a-t-il déclaré. Thor: Ragnarok est une comédie. Ant-Man est une comédie à sa façon. Alors, voilà ce qui se passe. Il y a des comédies à 200 millions de dollars qui sortent, et c’est quelque chose dont je dois être conscient en tant que réalisateur de comédies. C’est une référence et les gens s’attendent à en voir autant.»

En comparaison, An American Pickle, le denier film de Seth Rogen, a coûté 20 millions de dollars, et l’acteur est agacé de voir que les comédies à petit budget sortent directement en streaming, alors que les mastodontes que sont Wonder Woman 1984 ou Black Widow voient plutôt leur sortie en salle reportée.

«On doit juste être conscients, en tant que réalisateurs, que ces films à gros budget fonctionnent comme des comédies, a-t-il poursuivi. Le public continue d’aimer la comédie, et c’est ce qu’il veut, mais avec l’ampleur d’un film comme Deadpool. Alors quand vous ne pouvez pas leur offrir quelque chose comme ça, vous devez vous demander ce que vous pouvez leur offrir à la place.»

