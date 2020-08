Scream 5: David Arquette a hâte de retrouver Courteney Cox

David Arquette est très excité à l’idée de retrouver Courteney Cox dans Scream 5.

L’acteur doit ainsi reprendre le rôle du shérif Dewey Riley dans le cinquième opus de la franchise d’horreur, auprès de son ex-femme qui, pour sa part, incarnera de nouveau l’intrépide journaliste Gale Weathers.

Le couple s’était d’ailleurs formé sur le tournage du tout premier Scream, en 1996. Arquette et Cox s'étaient mariés en 1999, puis séparés en 2010.

«C’est génial. Mais on a toujours aimé travailler ensemble. C’est une actrice incroyable, alors ça va être amusant de ramener ces personnages à la vie et de voir où ils en sont», a déclaré Arquette à Entertainment Tonight.

Le cinquième film, qui sera réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, a été annoncé plus tôt dans l’année. David Arquette espère que les deux réalisateurs sauront honorer l’héritage de Wes Craven, le créateur de Scream, qui s’est éteint en 2015, ainsi que celui du scénariste Kevin Williamson.

«Je veux juste qu’ils soient fidèles aux personnages, c’est tout ce qui compte pour moi. Qu’ils soient fidèles à la vision de Wes et de Kevin», a-t-il souligné.

«[Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett] sont fans des films originaux, qui les ont réellement inspirés. Alors, c’est bon de voir ça. Chaque fois que tu peux combiner des choses que tu aimes, quelque chose de magique a lieu. Et ces gars ont cette sorte d’approche des films d’horreur. Ils aiment la franchise originale et je pense qu’ils veulent lui rendre justice», a précisé l’acteur.

