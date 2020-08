Ghost of Tsushima: un mode multijoueur coopératif arrivera plus tard en 2020 [BANDE-ANNONCE]

À la surprise générale, Sony a dévoilé ce lundi que Ghost of Tsushima aura droit plus tard cette année à un nouveau mode multijoueur coopératif, intitulé Legends. Et, bonne nouvelle, celui-ci sera gratuit pour celles et ceux qui ont déjà le jeu.

• À lire aussi: Ghost of Tsushima: le jeu d’aventure ultime pour dire au revoir à la PS4 [CRITIQUE]

• À lire aussi: Ghost of Tsushima: discussion sur les coulisses du jeu avec Nate Fox de Sucker Punch [ENTREVUE]

Présenté dans une bande-annonce plutôt angoissante, Legends ne suivra pas l’histoire de Jin, comme dans l’aventure principale, mais s’attardera plutôt à celle de «quatre guerriers qui sont devenus des légendes dans des histoires racontées par le peuple de Tsushima».

«La campagne solo de Ghost of Tsushima se concentre sur un monde ouvert et explore la beauté naturelle de l’île, mais Legends est troublant et fantastique, avec des lieux et ennemis inspirés par les contes folkloriques et la mythologie japonaise, et un accent sur le combat et l’action en coopération», a souligné le designer de jeu senior Darren Bridge.

Dans un billet sur le blogue de PlayStation, ce dernier a précisé que le mode sera exclusivement une expérience multijoueur coopérative, qui se jouera en ligne, en groupes de deux ou quatre joueurs. Il sera d’ailleurs possible de choisir entre quatre classes de personnages: le samouraï, le chasseur, le ronin et l’assassin.

Les parties à deux joueurs seront composées de quêtes narratives, qui seront de plus en plus difficiles, tandis qu’une équipe de quatre joueurs pourra prendre part à des missions de survie, en affrontant des vagues grandissantes d’ennemis, dont certains dotés d’habiletés surnaturelles.

Rappelons que Ghost of Tsushima est paru exclusivement sur PlayStation 4 le 17 juillet dernier. Bien reçu par le public, le jeu a également été salué par la critique, notamment du côté de Pèse sur start.

À REGARDER