Il force des Sims à vivre 1000 heures sans électricité et ça vire mal [VIDÉO]

Le YouTubeur GrayStillPlays est reconnu pour ses drôles de vidéos où il pousse les limites de certains jeux tout simplement pour voir ce qui va se passer. L'une de ses séries les plus populaires met en vedette le jeu The Sims. Dans cette série, il place les personnages dans des situations plutôt louches.

Pèse sur Start a déjà partagé l'une de ses vidéos où il drogue 100 Sims et les force à faire le party durant une semaine. Cette fois-ci, le concept est un peu plus doux, mais les conséquences sont toujours aussi catastrophiques.

Dans la vidéo ci-dessous, le gameur oblige ses Sims à vivre sans électricité en utilisant quelques options nouvellement disponibles via le DLC « Écologie ». Les Sims devront trouver leur nourriture dans les poubelles, entretenir des potagers, vivrent sans télé et cuisiner avec un feu de camp. Mais, chaque fois que les Sims ont accès à du feu, ça vire mal. Et donc, ça vire mal.

Pas besoin de cheats pour reproduire l'expérience; tout ce qu'il faut, c'est le DLC Écologie!

