Le plus gros événement gaming au Canada sera virtuel cette année

L'événement de l'industrie du jeu vidéo MEGAMIGS, qui tient sa rencontre annuelle normalement à Montréal, optera pour un format virtuel lors de son édition de 2020.

En raison de la pandémie, le MEGAMIGS proposera cette année des activités virtuelles. Le volet carrières et formations se tiendra les 25 et 26 septembre, et le volet développement des affaires, conférences et vitrine de l'industrie, se tiendra les 12 et 13 novembre. Plus de 2500 amateurs, experts internationaux de l'industrie, étudiants et professionnels seront réunis virtuellement pour échanger sur les différentes facettes de cette industrie fascinante.

Cette année, le MEGAMIGS proposera une place accrue au recrutement, car c'est plus de 2000 emplois qui seront à pourvoir dans l'industrie du jeu vidéo en 2021 au Québec. Les étudiants pourront rencontrer des vétérans de l'industrie et les curieux pourront s'informer sur les métiers d'avenir, les programmes de formation et les carrières du milieu.

Vous cherchez un emploi dans l'industrie? L'accès «Postulants» vous donnera accès à des activités spécialisées en recrutement, à des rencontres avec les studios recruteurs ainsi qu'aux conférences. C'est l'occasion parfaite d'aller serrer la main virtuelle des studios du Québec et d'envoyer votre candidature!

«Montréal et le Québec représentent depuis plusieurs années un pôle de développement. Le MEGAMIGS est une occasion de voir ce qui se fait ici, d’échanger et d’apprendre. Il est important que notre écosystème ait sa propre vitrine. L’événement est également une occasion de rencontrer des partenaires potentiels et de développer son réseau d’affaires», explique Philippe Morin, cofondateur du populaire studio Red Barrels, qui est commanditaire du MEGAMIGS.

Selon Morin, le MEGAMIGS est également l'occasion de rencontrer des gens de plusieurs studios ou centres de formation. Mais il est également important pour les studios de rencontrer les joueurs afin de dévoiler leurs projets et d'obtenir leurs impressions.

«Du point de vue des jeux, selon les stratégies marketing, c'est important de sortir de sa bulle et de partager avec les joueurs ce sur quoi on travaille. Les joueurs peuvent donner du feedback utile et, s'ils sont convaincus par ce qu'ils ont vu, ils peuvent devenir des ambassadeurs.

«Du point de vue des développeurs, c'est toujours intéressant d'apprendre des autres. Il n'y a pas de formule magique pour faire un jeu, mais il y a certainement des philosophies, méthodes, stratégies, etc., qui peuvent augmenter les probabilités de succès», déclare Morin.

En tant que partenaire principal du MEGAMIGS, Red Barrels souhaite jouer un rôle de citoyen corporatif: «Nous avons eu beaucoup d'aide lorsque nous avons créé notre studio il y a neuf ans. Le succès de notre série Outlast nous met dans une position confortable pour retourner l'ascenseur et ainsi jouer notre rôle en tant que citoyen corporatif. Également, lors du tout premier MEGA, nous avons réalisé que beaucoup de joueurs connaissaient Outlast, mais ignoraient que le jeu était fait ici. Supporter l'événement permet donc de rectifier le tir», déclare Morin.

Pour la billetterie et plus d'informations, visitez le site web du MEGAMIGS!