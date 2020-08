Firewatch: l’adaptation cinématographique est de retour sur les rails

Ce n’est pas la première fois que l’on tente de porter l’excellent (et très triste) jeu d’aventure Firewatch au grand écran, mais ce coup-ci, ça pourrait bien fonctionner.

Selon The Hollywood Reporter, le développeur Campo Santo se serait récemment allié à Snoot Entertainment, compagnie de production indépendante à qui l’on doit notamment les films Blindspotting et Little Monsters, de même que la version 2016 de Blair Witch.

Pour le moment, un film ou une série télé inspirés de Firewatch pourraient voir le jour, mais un des producteurs de Snoot Entertainment, Keith Calder, n’écarte pas l’idée d’adapter le jeu vidéo au petit ET grand écran.

«Firewatch est une réalisation éblouissante, une œuvre d’art magnifique et bouleversante», a partagé Calder avec le Hollywood Reporter.

«Nous n’avons aucun doute au sujet de l’expertise [des producteurs de Snoot Entertainment] de leurs goûts et de leur passion», a pour sa part ajouté Sean Vanaman de Campo Santo.

Une première association entre le studio vidéoludique et une autre compagnie de production, Good Universe, en 2016 n’avait pas réussi à transformer Firewatch en long-métrage. Toutefois, ce nouveau partenariat avec Snoot Entertainment semble indiquer que le projet est toujours bien vivant.

Paru en 2016, Firewatch raconte l’histoire d’Harry, qui, après un épisode de vie difficile, s’isole dans une forêt du Wyoming afin d’y prévenir les incendies en tant que garde-forestier. Et évidemment, il y découvrira beaucoup plus, tant à son sujet que sur le monde qui l’entoure.

Le jeu (à petit prix) est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac.

