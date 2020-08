Untitled Goose Game offrira bientôt un mode multijoueur afin de semer le chaos à deux

Comme si une oie ne causait pas déjà assez de destruction et de tristesse dans son sillage, Untitled Goose Game sera agrémenté d’un mode coopératif pour deux joueurs dès le 23 septembre prochain.

Une deuxième oie diabolique, légèrement différente et dotée de son propre cri, fera alors son apparition dans le superbe jeu du studio australien House House après cette mise à jour gratuite.

Dévoilé dans une charmante bande-annonce, ce mode multijoueur, qui arrivera simultanément sur toutes les plateformes, ne semble toutefois pas être accompagné de nouveau contenu.

Certes, il ne fait pas de doute que même celles et ceux qui connaissent les recoins du village d’Untitled Goose Game auront malgré tout encore beaucoup de plaisir à y gâcher la vie de ses pauvres habitants en compagnie d’un autre copain aviaire.

Par ailleurs, House House a profité de l’occasion pour dévoiler que leur plus récent titre sera également vendu dès le 23 septembre sur Steam et itch.io.

Rappelons qu’Untitled Goose Game est accessible dès maintenant sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac, par le biais de l’Epic Games Store. Des versions physiques pour PS4 et Switch seront aussi disponibles à la fin septembre.

