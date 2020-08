EA Play arrive sur Steam le 31 août

On l’attendait depuis le retour d’EA sur Steam, mais c’est maintenant officiel. Electronic Arts lancera le 31 août son service EA Play, qui remplace EA Access, sur la très populaire plateforme de Valve.

Le géant américain a annoncé, il y a quelques jours, l’harmonisation des abonnements EA Access et Origin Access sous un même nom: EA Play. Depuis le retour des jeux d’Electronic Arts sur Steam, les joueurs ne cessaient de demander si le service d’abonnement y ferait aussi son apparition. Ce sera donc le 31 août que les joueurs Steam pourront bénéficier du service sur leur plateforme préférée.

L’abonnement vous permettra donc l’accès à beaucoup d’exclusivités réservées aux membres:

La possibilité de jouer à une sélection de nouveautés pendant 10 heures avant leur sortie;

L’accès à une vaste librairie d'Electronic Arts;

Une économie de 10% sur tous vos achats numériques EA sur Steam;

Des défis et des récompenses exclusifs aux membres.

Parmi les titres auxquels vous aurez accès, on compte Battlefield, Need for Speed, Plants vs Zombies, Star Wars Battlefront et bien plus. Pour les fans de Sims 4, on ne sait pas si le jeu en fera partie, mais on peut supposer que ce sera le cas, étant donné sa présence dans la librairie Steam et le fait qu'EA Access y donnait accès sur Origin.

Le service d’abonnement EA Play se détaille présentement à 4,99$ par ou 29,99$ par année. Il est aussi possible de bénéficier du service EA Play Pro, disponible seulement sur Origin, pour 19,99$ par mois ou 129,99$ par année. Celui-ci vous donnera quelques avantages de plus.

