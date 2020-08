La série Supernatural fera ses adieux cet automne

Entre le départ des frères Winchester de Supernatural et l'arrivée de Patrick Dempsey dans Devils, les téléspectateurs ont enfin découvert le programme de la rentrée 2020/2021 sur The CW après des mois d'attente. Les sept derniers épisodes de Supernatural seront diffusés entre octobre et novembre à l'antenne.

La chaîne américaine The CW a levé le voile sur sa programmation pour la rentrée 2020. Après une saison suspendue en raison de la pandémie, la série Supernatural fera enfin son retour pour faire ses adieux à travers sept derniers épisodes. La série la plus longue de la chaîne The CW reviendra dès le jeudi 8 octobre pour se conclure le jeudi 19 novembre avec l'épisode final après quinze ans de diffusion. Un épisode spécial intitulé Supernatural: The Long Road Home sera diffusé le même jour, en amont du dernier opus de la série.

D'après The Hollywood Reporter, le tournage des trois derniers épisodes de la quinzième et ultime saison pourrait reprendre avant la fin du mois d'août tandis que quatre épisodes entreront en postproduction d'ici peu.

Des nouveautés à l'antenne

Aux côtés des frères Winchester, la chaîne de télévision The CW accueillera la troisième saison de The Outpost les jeudis et ce dès le 8 octobre également. La rentrée se fera dès le vendredi 18 septembre avec le nouveau programme World's Funniest Animals et la septième saison de Masters of Illusion. La deuxième saison de Pandora débarquera sur le petit écran le 4 octobre tandis que Devils, la nouvelle série avec Patrick Dempsey, sera diffusée dès le 7 octobre.