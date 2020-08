Vidéos deepfake: ça y est, l’hypertrucage est accessible à tous

Avec la culture des égoportraits (selfies) bien ancrée chez des millions d’utilisateurs et de jeunes armés de leurs téléphones intelligents, il n’est pas étonnant d’apprendre qu’ils vont sauter à pieds joints sur une application comme Reface, un puissant outil d’intelligence artificielle qui remplace un visage par un autre dans une vidéo.

Envie d’apparaître dans les bras de Leonardo DiCaprio à la place de Kate Winslet dans la scène où les deux acteurs sont juchés sur la proue du Titanic, avec l’inoubliable chanson de Céline Dion ? Pas de soucis, l’appli Reface n’a besoin que d’une photo de vous pour placer au cœur de l’action romantique.

Le résultat vidéo de l’hypertrucage (deepfake) de Reface est si puissant qu’un non-initié n’y verra que du feu.

Reface AI, c’est le nom de la jeune société derrière l’appli, est l’œuvre d’un groupe d’informaticiens ukrainiens dont l’entreprise est incorporée au Delaware (États-Unis), semble-t-il pour être plus proche des studios d’Hollywood, selon le site Techcrunch.com.

Rappelons que la technologie d’hypertrucage vidéo (ou Deepfake en anglais) a fait l’objet de nombreux articles sur les possibles et dangereux dérapages que son utilisation pourrait entraîner si elle servait à diffuser de fausses informations; par exemple dans une campagne électorale.

Accessible et facile à utiliser

Si les premiers pas de l’hypertrucage nécessitaient de puissants moyens informatiques, le tour de force des membres de Reface AI fut d’en faire une application mobile disponible à tous sur les deux systèmes de l’heure, iOS (Apple) et Android (Google). Et ici, aucune expertise n’est requise.

Pour éviter tout conflit avec les droits d’auteur des vidéos, les utilisateurs ont accès à un catalogue d’animations GIF et de vidéos pour permettre l’interversion des visages, peut-on lire dans la page des Conditions du site sur reface.app/terms. Ceux-ci ne peuvent non plus utiliser leurs propres vidéos.

Sur les deux boutiques en ligne, les commentaires des utilisateurs sont élogieux, hormis les limites d’utilisation imposées par la gratuité. Sinon, il faut passer par les achats intégrés. On dénombre plus de 10 millions de téléchargements sur Android et autant sur iOS dont l’application se classe en troisième position derrière Netflix et TikTok.

Pour l’an prochain, les gens de Reface AI nous promettent d’aller plus loin encore avec l’interversion de corps complets et de lancer Reface Studio pour les clients qui souhaite accéder au plein potentiel de leurs technologies.

