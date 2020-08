Xbox Game Pass: dépêchez-vous de le finir, Red Dead Redemption 2 quitte le service en septembre

Ça aura été un bref passage pour Red Dead Redemption 2 sur la Xbox Game Pass, alors que l’énorme monde ouvert de Rockstar quittera le service de jeux sur demande le 7 septembre prochain.

• À lire aussi: Xbox Series X: voici de quoi aura l’air le menu de la nouvelle console de Microsoft [EN IMAGES]

• À lire aussi: L’époustouflant jeu québécois Spiritfarer est disponible dès maintenant

Arrivée en mai sur la plateforme de Microsoft, qui donne accès à une centaine de titres en échange d’un abonnement mensuel, l’épopée western n’y sera donc restée qu’un petit quatre mois. Un autre succès de Rockstar, Grand Theft Auto 5, avait également effectué un passage éclair sur la Xbox Game Pass de janvier à mai 2020.

Soulignons qu’une poignée d’autres jeux disparaîtront par ailleurs aussi du service de Microsoft au cours des prochaines semaines.

Jeux retirés à partir du 31 août

Creature in the Well (console et PC)

Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut (console)

Metal Gears Solid 2 & 3 HD (console)

Metro: Last Light Redux (console)

The Jackbox Party Pack 3 (console)

Retiré à partir du 1er septembre

NBA 2K20 (console)

Cela dit, la fin août et le début du mois de septembre amèneront également plusieurs nouveaux titres à la Game Pass.

En plus de Microsoft Flight Simulator (sur PC) et le succès indie québécois Spiritfarer (sur console et PC), les abonnés de la plateforme pourront notamment bientôt (re)plonger dans l’horreur de Resident Evil 7 et découvrir le premier chapitre du nouveau jeu de Dontnot, Tell Me Why.

Nouveaux jeux déjà disponibles

Microsoft Flight Simulator (PC)

Spiritfarer (console et PC)

Ajoutés le 20 août

Battletoads (console et PC)

Crossing Souls (PC)

Darksiders: Genesis (PC)

Don’t Starve: Giant Edition (console et PC)

Ajouté le 21 août

New Super Lucky’s Tale (console et PC)

Ajoutés le 27 août

Hypnospace Outlaw (console et PC)

Tell Me Why: Chapter 1 (console et PC)

Ajoutés le 28 août

Double Kick Heroes (console et PC)

Wasteland 3 (console et PC)

Ajouté le 1er septembre

Crusader Kings III (PC)

Ajouté le 3 septembre

Resident Evil 7 Biohazard (console et PC)

L’abonnement à la Xbox Game Pass sur Xbox One et PC donne accès à une centaine de jeux sur demande, dont les exclusivités récentes de Microsoft. Sony offre un service similaire sous la forme de PlayStation Now.

À REGARDER