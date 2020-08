Call of Duty: tout ce que l’on sait à propos de Black Ops Cold War, le prochain volet de la série

Tandis que l’automne approche, même si Modern Warfare occupe encore bien des joueurs, un nouveau Call of Duty pointe déjà à l’horizon.

Au-delà des rumeurs, les informations officielles au sujet de ce volet se font encore rares. Cela dit, Activision commence peu à peu à faire la lumière sur ce prochain opus.

Voici donc ce qu’on sait à ce jour au sujet de la mouture 2020 de Call of Duty.

Le jeu s’appellera officiellement Call of Duty: Black Ops Cold War

Les fuites ici et là sur les réseaux sociaux disaient finalement vrai, alors qu’Activision a finalement confirmé le titre de son prochain Call of Duty dans une courte vidéo mise en ligne mercredi.

Et, évidemment, comme l’indique son nom, Black Ops Cold War nous plongera à nouveau en pleine guerre froide.

L’histoire sera inspirée de faits réels

Oubliez les aventures dans l’espace et autres folies de science-fiction, Call of Duty: Black Ops Cold War sera inspiré de faits réels, a précisé la bande-annonce intitulée Know Your History.

Celle-ci met d’ailleurs de l’avant des extraits provenant d’une vraie entrevue avec un tout aussi vrai ex-informateur du KGB, Yuri Bezmenov, le tout mêlé à des images d’archives.

Le Russe y met en garde les Américains de la volonté de Moscou de déstabiliser, puis renverser, le système politique de leur nation à travers une série d’actions.

«Vous êtes en état de guerre et vous avez très peu de temps pour vous sauver», prévient-il au tout début de la vidéo.

L’aperçu partagé par Activision mentionne aussi l’existence d’un mystérieux espion soviétique du nom de Perseus, qui aurait infiltré les services de renseignements de l’Occident. On se doute donc que celui-ci fera partie, d’une façon ou d’une autre, de l’intrigue de Black Ops Cold War.

Black Ops Cold War sera révélé en détail la semaine prochaine

Activision a décidé d’arrêter de faire languir les fans de la franchise et a lancé un rendez-vous officiel pour le dévoilement du nouveau Call of Duty. Ce sera le 26 août!

Pour le moment, on ne sait pas quelle forme prendra cette annonce. Cependant, la mention de Verdansk, la ville fictive de Call of Duty: Warzone, dans la description de la bande-annonce sur YouTube laisse penser qu’une partie des révélations pourrait avoir lieu dans le battle royale de la série.

Black Ops Cold War est développé par Treyarch et Raven Software

C’est bien connu, chaque année, les studios d’Activision s’échangent la tâche de mener le développement des différents opus de Call of Duty.

Selon le «cycle» prévu, le titre de 2020 devait tomber sous la responsabilité de Sledgehammer Games, mais des échos entendus au cours de la dernière année faisaient valoir que l’entreprise s’en serait vu retiré la direction par Activision.

De fait, on a appris que, finalement, ce sont Treyarch (la série Black Ops, World at War) et Raven Software (Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Call of Duty: Online) qui ont reçu le mandat de développer l’édition 2020 de Call of Duty.

Le jeu aura une campagne solo en plus du mode en ligne

Ça semble évident, maintenant que l’histoire (visiblement intense) se dévoile peu à peu. Cela dit, comme Call of Duty: Black Ops 4 n’avait pas de campagne solo, ce n’était pas impossible que Black Ops Cold War n’en ait pas non plus.

Heureusement, vous pouvez dormir tranquille. En discussion avec ses investisseurs au début du mois, Activision a souligné que l’équipe derrière Black Ops Cold War «avait beaucoup de plaisir à jouer à sa campagne, de même qu’à son mode en ligne».

Voilà une citation qui en rassurera plus d’un!

La pochette mettra de l’avant deux soldats, un Soviétique et un Américain

Jeudi après-midi, une journée après avoir présenté une première vidéo, l’éditeur a présenté le visuel de la pochette de Call of Duty: Black Ops Cold War sur les réseaux sociaux.

Dans une brève animation, on y voit deux soldats apparaître derrière plusieurs coupures de propagande soviétique et américaine.

Le jeu intégrera encore Call of Duty: Warzone d’une certaine façon

C’est le président d’Activision lui-même, Rob Kostich, qui l’a confirmé au début du mois d’août, lors d’un appel avec des investisseurs.

«Vous pouvez vous attendre à ce qu’il y ait une intégration très étroite entre [Black Ops Cold War et Warzone]. Modern Warfare et Warzone sont évidemment très étroitement connectés et je crois que c’est très important pour le noyau de joueurs», a-t-il affirmé.

Image courtoisie Activision Call of Duty: Warzone

Reste à voir si l’action se déroulera encore à Verdansk ou si le paysage changera...

Call of Duty: Black Ops Cold War devrait paraître quelque part en 2020

L’année 2020 a visiblement en réserve plusieurs surprises, mais la date de sortie du nouveau Call of Duty ne devrait pas en être une.

Avant la pandémie, Activision avait mentionné que le prochain Call of Duty devait sortir dans le dernier trimestre de 2020, mais avec les nombreux retards ailleurs dans l’industrie, on pourrait remettre en doute aujourd’hui cette affirmation.

Certes, au début août, l’un des deux studios derrière Call of Duty: Black Ops Cold War, Raven Software, a souligné sur Twitter qu’il était excité d’annoncer sa collaboration avec Treyarch pour le développement du Call of Duty «de cette année».

On peut donc en déduire ce que l’on veut...

