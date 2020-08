Selena Gomez pourrait apparaître dans Scream 5

Selena Gomez pourrait bien apparaître dans Scream 5. C’est en tout cas la conclusion à laquelle sont arrivés de nombreux fans après avoir constaté que l’artiste était suivie par toute la distribution du film sur Instagram, à savoir Courteney Cox, David Arquette, Melissa Barrera et Jenna Ortega.

• À lire aussi: Scream 5: David Arquette a hâte de retrouver Courteney Cox

• À lire aussi: Martha is Dead: la bande-annonce la plus brutale que vous verrez aujourd'hui

Et Courteney Cox a même été plus loin en laissant un commentaire très évocateur sous une publication de Selena Gomez. «Hâte de te rencontrer», a-t-elle écrit.

Déjà, en mai, les réalisateurs Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin, qui reprennent les rênes de la franchise, avaient commencé à suivre la chanteuse et actrice sur le réseau social.

Courteney Cox a confirmé récemment qu'elle reprendrait le rôle de Gale Weathers dans le film, auprès de son ex-mari David Arquette en tant que shérif Dwight Riley, ce qu'ont salué les réalisateurs.

«On ne peut pas imaginer Scream sans l’iconique Gale Weathers et nous sommes incroyablement ravis et touchés d’avoir l’opportunité de travailler avec Courteney, ont déclaré Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin dans un communiqué. Nous sommes des mégafans de son travail et nous sommes excités de faire équipe avec elle pour un nouveau chapitre de la saga Scream!»

Neve Campbell, quant à elle, est jusqu'ici restée muette sur ses intentions.

À REGARDER