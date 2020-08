WB Games Montréal annonce Gotham Knights, un jeu de Batman... sans Batman [VIDÉO]

Cette fois-ci, c’est vrai. Après une série d’indices déployés pendant près d’un an sur les réseaux sociaux, WB Games Montréal a finalement levé le voile ce samedi sur son prochain jeu inspiré de l’univers de Batman, intitulé Gotham Knights.

Prévu pour 2021, celui-ci ne met toutefois pas de l’avant le chevalier noir, mais plutôt quatre autres personnages de Gotham: Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood.

Au tout début de la bande-annonce de Gotham Knights, présenté à l’occasion de l’événement virtuel DC FanDome, on apprend ainsi que Bruce Wayne est mort et que ce sont ces derniers qui prendront sa relève.

Ce faisant, on pourra incarner les quatre protagonistes, alors que WB Games Montréal promet que ceux-ci seront personnalisables selon les préférences du joueur qui se trouvera derrière la manette. Par ailleurs, le titre d’action-aventure offrira également du jeu coopératif.

Bien que l’ennemi au centre de Gotham Knights semble être la Cour des hiboux (Court of Owls), on a pu voir dans un extrait de gameplay, présenté en plus de la bande-annonce, que le fameux Mr. Freeze sera aussi de la partie.

Capture d'écran YouTube

Gotham Knights paraîtra en 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.

