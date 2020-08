Borderlands 3: un quatrième DLC qui se déroulera dans la tête d’un personnage [BANDE-ANNONCE]

Décidément, on ne s’ennuie pas avec Borderlands 3 et ses nombreux DLC. Pour la nouvelle aventure additionnelle de son plus récent titre, l’équipe de Gearbox Studio Québec nous enverra à l’intérieur même de Krieg, le Psycho jouable dans Borderlands 2.

Intitulé Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck, le DLC paraîtra le 10 septembre prochain et a été dévoilé dans une bande-annonce explosive ce mardi.

L’histoire de cette expansion mettra notamment de l’avant la scientifique Patricia Tannis, qui croit avoir découvert que les Psychos sont aussi violents parce qu’ils sont obsédés par un endroit appelé Vaulthalla. Et, évidemment, pour trouver ledit endroit, Tannis propose d’explorer les profondeurs de l’esprit de Krieg.

Bref, ça s’annonce aussi éclaté que le reste de l’univers de Borderlands.

Rappelons que Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck se veut le dernier DLC des quatre prévus par Gearbox pour la season pass de Borderlands 3. Reste toutefois à voir si le studio a d’autres surprises en banque pour son populaire titre.

