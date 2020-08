Call of Duty: Black Ops Cold War est officiellement dévoilé, le jeu sortira en novembre [BANDE-ANNONCE]

Après une tonne d’indices, et aussi pas mal de rumeurs, Activision a révélé ce mercredi les détails du prochain volet de Call of Duty: Black Ops Cold War, avec une présentation à l’intérieur de son battle royale Warzone, puis une nouvelle bande-annonce.

• À lire aussi: Halo Infinite: les rumeurs d’abandon de la Xbox One et de report démenties par 343 Industries

• À lire aussi: Borderlands 3: un quatrième DLC qui se déroulera dans la tête d’un personnage [BANDE-ANNONCE]

On apprend d’emblée que le jeu paraîtra le 13 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC, avec des versions PS5 et Xbox Series X qui suivront pendant le temps des Fêtes.

Image courtoisie Activision

Activision a également confirmé que Black Ops Cold War proposerait une nouvelle campagne solo, un mode multijoueur revu, un volet Zombies et une intégration renouvelée de Warzone.

En ce qui concerne l’histoire, les fuites disaient vrai, le prochain Call of Duty, développé par Treyarch (mode multijoueur) et Raven Software (campagne solo), sera bel et bien une suite directe du premier Black Ops.

Se déroulant au début des années 80, l’histoire nous mettra sur la piste d’un espion russe nommé Perseus, chargé de semer le chaos à l’intérieur des États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Pour mener à bien sa mission, notre personnage visitera des «lieux iconiques» comme Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie ou le siège social du KGB. Des protagonistes connus de la franchise, Frank Woods, Alex Mason et Jason Hudson plus précisément, seront également de la partie, quoiqu’on ne pourra pas les contrôler.

Image courtoisie Activision

Selon Kotaku, la campagne solo de Call of Duty: Black Ops Cold War devrait offrir un plus grand contrôle au joueur, qui pourra notamment personnaliser le héros de l’aventure et voir différentes fins selon les choix qu’il fera pendant sa quête. Ceux-ci influenceront aussi le cours de l’histoire.

Image courtoisie Activision

Par ailleurs, notons que, si des versions améliorées PS5 et Xbox Series X de Black Ops Cold War seront lancées par Activision, les possesseurs de PS4 et Xbox One devront se procurer l’édition «Cross-gen» du jeu, à 10$ de plus (89,99$ au lieu de 79,99$) afin de les obtenir sans frais.

Image courtoisie Activision

Cela dit, les éditions PS4 et Xbox One seront tout de même rétrocompatibles avec les systèmes de nouvelle génération. Elles n’auront simplement pas les améliorations graphiques des versions PS5 et Xbox Series X.

Enfin, soulignons qu'il y aura un peu de Québec dans Call of Duty: Black Ops Cold War, puisque le studio québécois Beenox participe au développement sur PC du titre.

We are really excited to be part of the development team on this all-new Call of Duty: Black Ops Cold War by bringing a fully optimized PC version available exclusively for Blizzard https://t.co/FxRB6PlEln. 🤩



Congratulations to @Treyarch and @Ravensoftware for this reveal! https://t.co/luG1FEiZaX — Beenox (@BeenoxTeam) 26 août 2020

À REGARDER