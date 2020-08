Nvidia RTX 3090: nouveau design et connecteur 12-pin confirmés [VIDÉO]

Nvidia se prépare pour son évènement GeForce, qui aura lieu la semaine prochaine, et, pour ce faire, l'entreprise a présenté un teaser du nouveau design de sa prochaine génération de cartes graphiques. Des rumeurs suggèrent d'ailleurs que la nouvelle gamme RTX 3000 pourrait être annoncée le 1er septembre.

Dans la récente vidéo publiée par Nvidia, la compagnie se penche sur un nouveau design de refroidissement qui pourrait augmenter considérablement la performance de la nouvelle génération de cartes, du moins en comparaison avec la génération actuelle.

On peut y apercevoir quelques schémas montrant les changements physiques que Nvidia apportera à sa gamme renouvelée. Entre autres, les ingénieurs y présentent un nouveau connecteur 12-pin plus compact qui remplacera les deux connecteurs 8-pin, beaucoup plus gros. Nvidia confirme aussi qu’un adaptateur sera fourni pour connecter la carte à votre boîtier d’alimentation.

Capture d'écran Nvidia

Beaucoup de détails restent encore inconnus et seront confirmés au courant de la semaine prochaine, lors de l’événement GeForce. On s’attend à voir plus de détails sur les RTX 3080 et 3090, notamment sur leur performance face à leurs prédécesseures, les RTX 2080 et 2080 Ti, mais aussi à savoir combien il faudra débourser pour les obtenir.

