On ne sait vraiment pas quoi penser de ces Xbox One aux couleurs de Wonder Woman 1984

Après une pandémie, des catastrophes naturelles et plusieurs autres mauvaises surprises, 2020 nous offre désormais une Xbox One en peau de serpent, habillée d’un très petit manteau de fourrure à motifs de léopard.

• À lire aussi: Halo Infinite: les rumeurs d’abandon de la Xbox One et de report démenties par 343 Industries

• À lire aussi: Xbox Series X: voici de quoi aura l’air le menu de la nouvelle console de Microsoft [EN IMAGES]

On va se le dire, l’année en cours n’a pas fini de nous surprendre. Parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Par contre, cette fois-ci, on ne sait vraiment pas sur quel pied danser avec cette nouvelle vague d’éditions spéciales de Xbox One X.

Fruit d’une collaboration avec Warner Bros. et DC Comics, les trois consoles ont été créées afin de souligner la sortie de Wonder Woman 1984 le 2 octobre prochain et, chose certaine, elles risquent de diviser.

La première des trois, d’un orange vif qui rappelle les cônes de la même couleur, est ornée d’un emblème multicolore de Wonder Woman et du Lasso de Vérité (Lasso of Truth) de la superhéroïne.

Image courtoisie Microsoft

La deuxième, pour les fans d’objets brillants, est recouverte de feuilles d’or 24 carats (rien de moins!) et d’un aigle, à l’image de l’armure que porte Diana dans Wonder Woman 1984.

Image courtoisie Microsoft

Quant à la troisième, inspirée par Barbara Minerva, alias Cheetah, eh bien... hum... elle est... particulière? Oui, particulière!

Image courtoisie Microsoft

Véritable lettre d’amour aux tendances mode pour le moins éclectiques des années 80, la console mêle, tel que mentionné ci-haut, la peau de serpent, la fourrure tachetée et, pourquoi pas, une poignée de studs.

Comment les obtenir?

Il faut mentionner toutefois que les trois plus récentes concoctions de Microsoft ne seront pas commercialisées ni mises en vente. En fait, sur le blogue du fabricant, on précise qu’elles ne sont même pas fonctionnelles.

Cela dit, le public pourra tout de même mettre la main sur deux des trois exemplaires uniques.

Pour courir la chance de gagner la Xbox One X orange, il faudra suivre la page Twitter de Xbox et aimer, ou retweeter, les publications reliées au concours, qui apparaîtront jusqu’au 17 septembre. En ce qui concerne la console dorée, elle sera mise aux enchères prochainement. Les profits de la vente iront à l’organisme Together for Her, qui lutte contre la violence conjugale.

Et la console de Cheetah? Pour le moment, on ne sait pas ce qu’il en adviendra. Peut-être bien que Phil Spencer la gardera pour lui... C’est un mystère!

Sondage Que pensez-vous de ces Xbox One aux couleurs de Wonder Woman 1984? Elles sont super! Je les trouve affeuses. Il y en a qui sont plus réussies que d'autres... Elles m'indiffèrent. Partagez votre résultat sur Facebook

À REGARDER