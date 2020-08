Surprise! The Last Campfire, le prochain jeu des développeurs de No Man’s Sky, sortira ce jeudi

On est habitué aux retards de production, alors le contraire peut nous surprendre: le studio derrière No Man’s Sky, Hello Games, a dévoilé ce mercredi que son prochain jeu, The Last Campfire sortira le 27 août... soit demain!

Présenté pour la première fois en 2018, The Last Campfire mêle des moments de plateformes à de l’exploration et des énigmes, le tout baigné dans un mignon univers.

Selon Hello Games, il ne faudrait pas s’attendre à un énorme jeu, mais l’expérience semble malgré tout valoir la peine d’être vécue.

The Last Campfire paraîtra ce jeudi 27 août sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Apple Arcade.

