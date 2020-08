Amazon Halo: le bracelet et l’appli qui scannent votre corps et votre voix

Pas d’écran ni de montres intelligentes comme les Apple Watch ou Fitbits, ici, Amazon fait une incursion dans le sport et la santé à l’aide d’un service par abonnement appelé Halo qui comprend un bracelet et une appli pour téléphone intelligent.

Avec ces deux composantes matérielle et logicielle, Halo surveille votre condition physique à l’aide des tonalités émotionnelles de votre voix et d’une image 3D de votre corps et de sa masse graisseuse captée par votre téléphone. À cause de ce dernier détail, certains craignent une invasion potentielle de la vie privée.

Notez ici que l’abonnement Halo n’est pas compris dans le grand panier de services Prime d’Amazon qui facture le bracelet numérique 99,99$ US et le service 3,99$ par mois.

Axé sur le style de vie

Comme incitatif, le groupe annonce un programme d’accès anticipé sur invitation seulement de 64,99$ US qui inclut six mois de service gratuit.

Contrairement aux produits concurrents, le service Halo se veut avant tout un incitatif destiné à favoriser les changements de mode de vie et non les performances.

À cette fin, Halo comprendra une suite de petits défis axés sur les habitudes de santé, la méditation ou encore l’amélioration des habitudes de sommeil.

Doté de deux microphones et d’un module de détection biométrique qui mesure l’accélération, la température et les battements cardiaques, le bracelet Halo est dépourvu de puces GPS et WiFi. On y trouve qu’un témoin DEL et un bouton pour couper ou activer les microphones qui, dit-on, ne servent pas à lancer des commandes vocales vers Alexa, l’interface intelligente d’Amazon.

Le service de mise en forme Halo d'Amazon Amazon Le service de mise en forme Halo d'Amazon Amazon Le service de mise en forme Halo d'Amazon Amazon Le service de mise en forme Halo d'Amazon Amazon Le service de mise en forme Halo d'Amazon Amazon Le service de mise en forme Halo d'Amazon Amazon Le service de mise en forme Halo d'Amazon Amazon

Vers un suivi permanent

Quant à l’application Halo pour téléphone intelligent (iPhone et Android), la liaison avec le bracelet s’effectue uniquement par Bluetooth.

Étanche pour la baignade (swimproof) d’après Amazon, le bracelet Halo est conçu pour être porté en permanence avec une autonomie sur pile d’environ une semaine.

Concernant l’image corporelle, les photos de face, de dos et des deux côtés doivent idéalement être prises avec des vêtements ou des sous-vêtements ajustés. Celles-ci sont envoyées sur les serveurs d’Amazon qui les compilent pour générer une image 3D qui est ensuite retournée à votre téléphone avec les mesures de gras corporel. Une fois envoyée, Amazon dit que les données sont supprimées de ses serveurs et que seules les personnes de 18 ans et plus sont acceptées.

Quant au suivi vocal, Amazon n’indique pas les langues admissibles. On peut donc supposer qu’il ne fonctionne qu’en anglais. Comme toute entreprise présente sur tous les marchés, des versions françaises et d'autres viendront sans doute s’ajouter.