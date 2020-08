Découvrez le gameplay de Ratchet & Clank: Rift Apart sur PS5 dans un nouvel aperçu vidéo

Vous vouliez des nouvelles images de la PS5 en action? Insomniac Games nous a gâtés, ce jeudi, avec plusieurs minutes du gameplay effréné provenant de son prochain titre, Ratchet & Clank: Rift Apart, exclusif à la nouvelle console de Sony.

La démonstration plonge nos deux héros dans une succession de batailles qui, comme le veut l’esprit de la franchise, sont riches en armes étranges et ennemis loufoques, sans oublier une bonne dose d’humour.

On peut aussi voir le jeu tirer parti des atouts de la PS5. Les graphismes et les animations, sans être révolutionnaires, sont d’une grande qualité, alors que l’ensemble de l’œuvre apparaît aussi fluide que densément peuplé.

Insomniac Games a d’ailleurs confirmé, lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2020, que Ratchet & Clank: Rift Apart n’aurait aucun écran de chargement.

Notons que le studio n’a toutefois pas précisé la date de sortie exacte du jeu, se contentant de mentionner que celui-ci paraîtrait dans la «fenêtre de sortie de la PS5».

Si c’est bel et bien le cas, on devrait fort probablement en savoir plus sous peu.

