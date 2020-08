PS5: Sony ouvre une page d’inscription pour les précommandes

L’arrivée de la PlayStation 5 est à nos portes. Bien que nous n’avons ni la date de sortie ni son prix, Sony décide tout de même d’ouvrir une page d’inscription qui donnera la chance à quelques chanceux d’être sélectionnés pour précommander la PS5.

On peut lire, sur la page, la confirmation que tout le monde craignait: «Il y aura une quantité limitée de consoles PS5 disponibles en précommande». Sony invite donc les joueurs existants à courir la chance d'être PEUT-ÊTRE dans les premiers à pouvoir précommander une console auprès du fabricant.

Si tout le monde peut s'inscrire sur la plateforme, on y précise toutefois que la console devra être livrée à une adresse américaine. Sinon, la précommande sera annulée.

Il ne sera d'ailleurs possible de réserver qu’un seul exemplaire par personne. Pour l’ensemble des produits PS5, voici les limitations:

1 PS5 avec lecteur ou 1 PS5 Digital Edition

2 DualSense

2 stations de recharge DualSense

2 casques audio 3D

2 télécommandes

2 caméras HD

Les réservations se feront sur la base du «premier arrivé, premier servi».

Sony se garde le privilège de choisir les chanceux qui pourront précommander, alors sur quoi se base la compagnie? On peut lire, dans la section FAQ, que Sony se basera sur l’activité des joueurs et la manifestation d’un intérêt. Donc, on pourrait lire entre les lignes qu’ils privilégieront les joueurs les plus actifs.

Notons que pour celles et ceux qui résident à l'extérieur des États-Unis, et qui n'ont pas la chance d'y avoir un ami à qui faire livrer la console, il vaudra mieux regarder du côté des détaillants locaux pour la précommande de la PS5.

Au Canada, Best Buy et EB Games ont par exemple mis en ligne des pages où on peut s'inscrire afin de recevoir des informations lorsque la précommande sera possible.

