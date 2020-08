Star Wars débarque dans Les Sims 4 le 8 septembre prochain [BANDE-ANNONCE]

La collaboration qu’absolument tout le monde attendait (sans vraiment le savoir) est enfin arrivée: l’univers de Star Wars se joindra à celui des Sims 4 le 8 septembre prochain.

• À lire aussi: Il force des Sims à vivre 1000 heures sans électricité et ça vire mal [VIDÉO]

• À lire aussi: Il drogue 100 Sims et les force à faire le party pendant une semaine [VIDÉO]

Intitulée The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu, l’expansion permettra aux joueurs de créer leur propre histoire dans la galaxie très, très lointaine, alors que celle-ci plongera votre Sim dans un conflit entre la Résistance et le Premier Ordre sur la planète Batuu.

Cela dit, ce sera aussi la chance d’accomplir différents rêves pour les fans de la franchise de George Lucas, comme adopter un charmant droïde, prendre un verre dans une taverne du futur et rencontrer des personnages clés de la série de films cultes.

Ah, et selon la bande-annonce partagée ce jeudi lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2020, on pourrait aussi offrir des fleurs à des Stormtroopers. La totale, quoi!

Ce sera à essayer, donc, dès le 8 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.

À REGARDER