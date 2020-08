La sortie de King's Man est repoussée à 2021

D'abord prévu pour le 18 septembre prochain, l'antépisode de la saga Kingsman paraîtra finalement le 26 février 2021, a dévoilé 20th Century Studios. Un changement de plus pour Disney qui a bouleversé sa programmation, alors que les cinémas peinent à rouvrir dans le monde à cause de la pandémie.

Serait-ce la sortie de Tenet de Christopher Nolan qui aurait poussé 20th Century Studios à retarder l'arrivée en salles de King's Man? Le film d'espionnage ne sortira finalement pas à la rentrée, comme précédemment indiqué par Disney. Dans un contexte encore très compliqué face à la baisse de fréquentation des salles obscures en raison de la crise sanitaire, le studio a préféré sortir le prequel de la franchise à succès au début de l'année prochaine.

Une décision plus sage pour permettre un meilleur démarrage au box-office dans le monde, d'autant plus que l'actualité cinéma est largement dominée par la sortie du dernier Christopher Nolan. Malgré des changements à répétition, Tenet est finalement sorti depuis peu au Canada et sera disponible le 3 septembre aux États-Unis.

The King's Man a déjà subi de nombreux changements pour sa sortie sur grand écran. D'abord prévu pour novembre 2019, le film a été une première fois repoussé en février 2020, puis à septembre 2020, avant d'être fixé au 26 février 2021.

Le premier opus, Kingsman: The Secret Service, a récolté plus de 414 M$ en recettes dans le monde en 2015, tandis que sa suite, Kingsman: The Golden Circle, a fait un peu moins bien avec tout de même plus de 409 M$ en recettes mondiales.

