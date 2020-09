Animal Crossing: les nouveaux poissons et insectes à attraper en septembre

Le mois de septembre est à nos portes et de nouvelles bêtes débarqueront bientôt dans le jeu Animal Crossing: New Horizons.

• À lire aussi: Ikea s’amuse à recréer son catalogue 2021 dans Animal Crossing [EN IMAGES]

• À lire aussi: Joe Biden débarque dans Animal Crossing avec du matériel promotionnel

Septembre marque l’arrivée du saumon dans l’hémisphère Nord, mais dépêchez-vous pour l’attraper, car il n'est de passage que ce mois-ci! On devra également dire au revoir à plusieurs requins à la fin du mois, alors préparez votre canne à pêche.

Voici donc les nouvelles créatures qui débarqueront dans Animal Crossing: New Horizons en septembre, et celles qui vont quitter le jeu à la fin du mois. Il y a quelques nouvelles bêtes et des créatures qu'on a déjà vues depuis la sortie du jeu en mars.

Nouveaux poissons de septembre

Saumon

Masou

Brochet

Omble

Truite dorée

Saumon

Saumon roi

Crabe chinois

Esturgeon

Nouveaux insectes d'août

Piéride de la rave (ou papillon commun)

Citrin

Monarque

Grillon des prés

Grillon du midi

Sympetrum

Mormolyce

Cloporte

Mille-pattes

Poissons qui quitteront le jeu le 30 septembre

Saumon

Saumon roi

Écrevisse

Tortue trionyx

Ayu

Poisson-docteur

Piranha

Arowana

Dorade

Gar

Arapaïma

Bichir

Poisson-clown

Poisson-chirurgien

Passion papillon

Poisson porc-épic

Marlin Bleu

Lune de mer

Requin-scie

Requin-marteau

Grand requin blanc

Requin-baleine

Rémora rayé

Insectes qui quitteront le jeu le 30 septembre

Machaon

Morpho bleu

Agrias

Troides brookiana

Troides alexandrae

attacus atlas

Adriandolo / chrysiridia rhipheus

Sauterelle

Cigale cicadelle

Patineur

Dytique

Punaise d'eau géante (ouache?!)

Rosalia batesi

Geotrupidae

Scarabée Goliath

Lucane copris irisé

Phyllie

Moustique

Vous voulez savoir comment «pimper» votre île? On a un petit guide pour construire de magnifiques routes!