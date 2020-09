Fuites iPhone 12: ce sera une ambitieuse mise à niveau

Après des fuites coulées ici et là aujourd’hui, il semble qu’on se dirige tout droit vers un des plus importants lancements de téléphones iPhone par Apple très prochainement cet automne.

C’est sur les comptes en ligne du YouTuber Filip Koroy et de Max Weinbach sur Twitter qu’on apprend les nouveautés du prochain iPhone 12 et qu'on peut voir des images d’un modèle en préproduction ou Product Validation Test.

Sur le modèle haut de gamme iPhone 12 Pro Max, l’écran passe de 6,5 à 6,7 po (2788 x 1284 pixels) et la cadence de rafraîchissement atteindra les 120 Hz. Et en haut de l’écran, la même et large entaille demeure pour la prochaine série. Outre ce modèle, les autres iPhone 12 seront pourvus d’un écran de 6,1 et de 5,4 po.

Autre détail, les bordures autour de l’écran seront plus minces que sur le modèle actuel, de sorte que l’encombrement ne sera pas trop pénalisant.

Technologie de caméra avec Lidar

Introduit sur l’iPad Pro de cette année, on découvrira un capteur Lidar capable de mesurer des objets jusqu’à 5 m de distance, lequel sera bien entendu jumelé avec les trois capteurs photo.

Ce capteur est si avancé qu’il est utilisé par la NASA pour sa prochaine mission sur Mars, apprend-on de Forbes. Autre utilisation du Lidar, celle de la réalité augmentée pour une foule d’applications utilitaires ou ludiques.

EverythingApplePro Fonction de rafraîchissement élevé sur un iPhone préproduction

Chargeur vendu séparément

Ici, une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise: le chargeur ne serait plus inclus avec le téléphone – une manière de réduire un peu la hausse du prix d’achat. La bonne: Apple proposera un chargeur de 20 W nettement plus puissant que le mal-aimé petit bloc de 5 W que plusieurs finissent par remplacer par un modèle plus efficace acheté dans une boutique en ligne.

Chargeur 20 W

Selon les mêmes informateurs, Apple proposerait également un modèle plus abordable un peu plus tard après le dévoilement des iPhone 12.

Selon le site 9to5Mac, Apple aurait publié, sur son compte YouTube, un lien-test pour un événement qui se tiendrait le vendredi 10 septembre, soit une date similaire aux précédentes sorties des iPhone. Cela dit, la disponibilité des appareils viendrait plus tard à l’automne.

À suivre.