Un nouvel outil de sensibilisation pour les gamers sur Discord

La Fondation des Gardiens virtuels lance un service gratuit de prévention et de sensibilisation pour les gamers sous la forme d’un serveur Discord, qui a pour objectif de faire d'internet un endroit plus sain et sécuritaire pour tous.

Le serveur Discord servira de source d’information et de communauté d’entraide composée d’intervenants, d’éducateurs et d’instructeurs. Les intervenants sont des personnes ayant des qualifications dans le domaine du travail social, qui pourront aider les membres de la communauté en les orientant vers les bonnes ressources ou en les conseillant sur des sujets délicats.

Les éducateurs qui participent à la communauté sont des personnages ayant des qualifications dans le domaine de l’éducation. Composée principalement d’enseignants adeptes de jeux vidéo, l’équipe d’éducateurs pourra conseiller les parents et les jeunes sur la conciliation entre l’école et le gaming.

«De nos jours, la pratique du jeu vidéo est plus qu’un simple passe-temps comme il en était le cas lors de mon passage sur les bancs d’école. C’est une source de socialisation, un art qui influence le sentiment d’appartenance de nos jeunes en développement et une industrie économique d’envergure qui fait et fera partie du marché du travail d’aujourd’hui et de demain, auquel nos apprenants doivent se préparer. Le monde de l’éducation s’adapte constamment aux nouvelles réalités de notre monde et cette plateforme Discord est l’un des outils qui nous aidera, enseignants et parents, à former des cybercitoyens responsables.» — Jimmy Gagné, enseignant au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, agissant à titre d’éducateur dans le projet.

Les instructeurs du serveur Discord sont des personnes ayant des qualifications dans le domaine du coaching de sports électroniques. Ils contribueront à améliorer l’hygiène de vie des gamers en conseillant de saines habitudes.

Selon le président de la Fondation des Gardiens virtuels, François Savard, cet outil gratuit viendra combler un vide présent dans le domaine de la santé et des services sociaux au Québec: «Nous le voyons tous les jours, et la situation du COVID-19 n’a qu'accentué cette réalité, une proportion de plus en plus grande de la population n’est plus accessible via les canaux traditionnels de communication. Étant nous-mêmes tous des gamers en plus de nos spécialisations respectives, nous sommes les mieux placés pour nous adapter rapidement à la réalité extrêmement évolutive des communautés en ligne. Nous permettant ainsi d’offrir un service authentique et efficace.»

La Fondation des Gardiens virtuels est un organisme de bienfaisance canadien avec comme mission d'être une balise sur internet pour les personnes en détresse, et de promouvoir l'utilisation responsable du numérique. Participez à la communauté Discord ici.