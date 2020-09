Sims 4: Journey to Batuu est sorti sur consoles et PC

Annoncé lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom, la nouvelle extension de Sims 4: Journey to Batuu est enfin sortie sur toutes les plateformes.

La nouvelle extension amènera des éléments de l’univers de Star Wars dans le monde de Sims 4. Vous pourrez explorer les confins de la galaxie, rencontrer des personnages-clés de la saga galactique, et même avoir votre propre sabre laser et droïde.

Vous pouvez dès maintenant vous procurer l’expansion pour Origin, Steam, PlayStation 4 et Xbox One. Bien sûr, on vous rappelle qu'il vous faudra le jeu de base The Sims 4.

Si vous êtes sur PC et ne possédez pas le jeu de base, voici quelques endroits où vous le procurer.

Si vous êtes sur console et ne possédez pas The Sims 4, on vous conseille cet ensemble qui comprend The Sims 4 et l’extension Journey to Batuu pour PS4 et Xbox One.

À REGARDER