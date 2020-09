Une collection «Ninja Gaiden Trilogy» pourrait sortir sur PS4 et Switch

Un distributeur de jeux de Hong Kong aurait listé, puis retiré, «Ninja Gaiden Trilogy» pour PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Des images de la fiche de la trilogie auraient circulé sur les forums de Reddit r/PS4 et r/NintendoSwitch, ainsi que sur les forums de ResetEra.

Les deux fiches de jeu ont depuis été retirées, mais on peut encore retrouver, dans la cache, la fiche pour la Nintendo Switch.

Selon la description, la collection inclurait Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge. De plus, le prix de vente fixé à 39,99$ US et la sortie en mars 2021 sont aussi mentionnés.

Koei Tecmo, l’éditeur de Ninja Gaiden, n’a toutefois rien annoncé officiellement.

À REGARDER