Visionnez la première bande-annonce officielle de Dune [VIDÉO]

La nouvelle adaptation du livre de Frank Herbert Dune, réalisé par Denis Villeneuve, a enfin une première bande-annonce qui donne un premier regard sur les personnages du film. À l’image grandiose de tout ce que Villeneuve a réalisé dernièrement, le film Dune risque de vous mettre l’eau à la bouche.

Les premières images désaturées rappellent énormément le film de 1984 de David Lynch. La bande-annonce promet un mélange entre Games of Thrones et un monde de science-fiction.

La distribution de haut calibre met la barre haute pour le prochain film de Denis Villeneuve. Timothée Chalamet (Call Me by My Name) sera le centre d’attention du film dans le rôle de Paul Atreides, l’héritier du trône de la maison Atreides. À ses côtés, on retrouvera de grands noms d’Hollywood: Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Fallout), Oscar Isaac (Star Wars: The Last Jedi), Josh Brolin (Sicario), Stellan Skarsgård (Chernobyl), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Stephen McKinley Henderson (Lady Bird), Zendaya (Euphoria), Chang Chen (Crouching Tiger, Hidden Dragon), David Dastmalchian (Ant-Man), Sharon Duncan-Brewster (Sex Education), Charlotte Rampling (45 Years), Jason Momoa (Aquaman), et Javier Bardem (No Country for Old Men), rien de moins.

La bande-annonce est très prometteuse, et risque, sans l’ombre d’un doute, de détrôner l’adaptation de David Lynch.