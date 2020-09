Ryan Reynolds réussit l’exploit de sortir Rick Moranis de sa retraite [VIDÉO]

La vedette canadienne Ryan Reynolds invite le légendaire acteur Rick Moranis à faire une rare apparition publique pour une publicité du nouveau réseau cellulaire américain Mint Mobile. Et, comme nous, Reynolds est aussi un très grand fan de Moranis, à en voir sa réaction.

Visionnez la publicité en question ici:

Est-ce que, vous aussi, vous vous ennuyez de Rick Moranis (Honey, I Shrunk the Kids, Little Shop of Horrors), cette légende canadienne de l'humour au cinéma et à la télé? Nous oui, et cette brève apparition met un petit baume sur nos cœurs.