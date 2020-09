Neve Campbell confirme son retour dans Scream

Neve Campbell vient de confirmer qu’elle reprendrait le rôle de Sidney Prescott dans Scream 5. Elle rejoint ainsi David Arquette et Courteney Cox qui ont, d’ores et déjà, annoncé leur participation au prochain opus de la franchise.

Après ses débuts dans le premier Scream de Wes Craven en 1996, l’actrice avait joué dans toutes les suites jusqu’à Scream 4 en 2011. Neve Campbell aurait été en négociations, depuis le printemps, pour reprendre son rôle dans ce nouveau film qui sera réalisé par le duo de réalisateurs Radio Silence, formé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. James Vanderbilt écrira le scénario et le cocréateur de Scream, Kevin Williamson, sera le producteur exécutif.

«J’ai passé du temps à parler avec Radio Silence, et ils ont montré tant d’amour, de respect et d’admiration pour Wes Craven et tout ce qu’il a créé dans la franchise Sceam, a déclaré l’actrice dans un communiqué. J’ai hâte de reprendre le rôle de Sidney Prescott et de retourner à Woodsboro.»

De leur côté, les deux réalisateurs de Scream 5 ne sauraient être plus heureux. «On se pince le bras ! Ça n’aurait juste pas été un Scream sans Neve Campbell et nous sommes ravis et honorés à l’idée de l’avoir avec nous à Woodsboro», ont ajouté Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett.

Scream 5 sera filmé à Wilmington, en Caroline du Nord, et sa sortie est prévue pour janvier 2022.