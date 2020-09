Twitch facilite les tournois d'e-sport avec une nouvelle fonctionnalité

Envie de vous lancer dans un tournoi d'e-sport ? Les amateurs de jeux vidéo pourront bientôt se lancer dans l'aventure sur Twitch grâce à une nouvelle fonctionnalité. Testée pour le moment auprès de quelques privilégiés, la fonction « Versus by Twitch » permettra d'organiser plus facilement une compétition avec sa communauté.

Twitch passe à un autre niveau. La plateforme de streaming de jeux vidéo vient de lancer une nouvelle fonctionnalité avec « Versus by Twitch (Beta) ». Derrière ce nom un peu mystérieux se cache une nouvelle fonction pour aider les streamers à mieux créer, mieux organiser et mieux diffuser leurs compétitions d'e-sport sur la plateforme.

Directement intégrée sur Twitch, cette nouvelle fonctionnalité vise surtout à capitaliser sur la communauté des futurs streamers en leur facilitant l'organisation pour se lancer dans des tournois: « La prochaine vague de joueurs professionnels est déjà là, et nous voulons les aider dans leur mission en démocratisant la création de compétitions e-sport. Nous comprenons que tous les organisateurs des compétitions n'ont pas les moyens et les ressources pour mettre en place des tournois, et il nous est important de donner les moyens aux organisateurs et aux joueurs de toutes tailles et tous niveaux. », peut-on lire sur le communiqué de presse. La fonction permettra de personnaliser son tournoi avec un règlement, des bannières, une image de profil ». La configuration pour l'inscription des participants sera aussi adaptée « avec l'outil de création d'arbres et les notifications de joueurs ».

Si Twitch compte bien sur la prochaine vague de joueurs en ligne pour agrandir sa communauté, cette nouvelle fonction ne sera pas disponible pour tous les utilisateurs avant quelques mois. Quelques chanceux pourront tester en primeur cette nouvelle fonctionnalité sur invitation. Pour les plus impatients, une liste d'attente est déjà ouverte.