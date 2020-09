Apple: rabais de 30$ sur les Airpods jusqu'à demain

Sortis d’abord en 2016, les AirPods sont rapidement devenus un produit prisé par les utilisateurs Apple. Et pour une rare fois, ces écouteurs boutons profitent d’un rabais intéressant pour ceux qui n’en posséderaient pas encore, qui se termine le 15 septembre.

La réédition de 2019 des AirPods a reçu de très bonnes critiques. Ces écouteurs offrent une bonne durée de vie, sont faciles à transporter grâce à un étui compact, se chargent et se connectent facilement et offrent une portée Bluetooth hors pair.

Le rabais, offert chez Best Buy, s’applique présentement sur la réédition de 2019 avec l’étui à chargement sans fil. Au lieu de payer 269,99$, profitez d’un rabais de 30$; un phénomène rare quand on parle d’un produit Apple.

Les AirPods sont compatibles avec tous les appareils iPhone, iPad et iPod Touch qui roulent sur iOS 10 et plus. Ils fonctionnent aussi avec les montres Apple Watch avec watchOS 3 et plus, ainsi que tous les Mac qui roulent sur macOS Sierra et des versions ultérieures.

Les AirPods peuvent être jumelés avec des appareils non Apple, toutefois, vous ne bénéficierez pas de toutes les fonctions technologiques des écouteurs.

Air Pods avec étui de chargement sans fil (2019) - 269,99$ 239,99$ - rabais de 30$

Courtoisie Apple

Si les Air Pods ne sont pas votre tasse de thé, voici quelques autres écouteurs boutons qui pourraient vous intéresser:

