Elizabeth Debecki souhaite revenir dans le prochain Guardians of the Galaxy

Elizabeth Debicki veut le retour de son personnage dans Les Gardiens de la Galaxie vol. 3 de Marvel. La comédienne de 30 ans a fait ses débuts en 2017 dans le rôle de la Grande prêtresse Ayesha, leader de la race extraterrestre Sovereign, dans la suite de la saga signée James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie vol. 2, aux côtés de Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana et Kurt Russell.

Alors que des rumeurs de retard circulaient sur le film, le réalisateur James Gunn a insisté pour que le troisième volet de la trilogie démarre comme prévu, et Elizabeth Debicki tient à reprendre son rôle. «Je veux, je veux. J'aime [Ayesha], a-t-elle déclaré à Comicbook.com. En fait, j'ai vraiment, vraiment aimé jouer son rôle, et j'ai adoré faire ce film et travailler avec tout le monde et avec James, et c'était... c'était un travail très amusant pour moi.»

«Parfois, je pense juste à son trône d'or et à sa robe dorée, attendant quelque part dans les coulisses. J'aimerais bien, même si je ne fais qu’apparaître une seconde. J'adorerais revenir», a ajouté Elizabeth Debicki.

En 2017, James Gunn a déclaré à IGN qu'Ayesha reviendrait pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, mais a refusé de donner plus de détails. «Je compte absolument faire revenir Elizabeth Debicki. C'est en fait l'une des actrices préférées avec qui j'ai travaillé», avait-il déclaré.

Résultat, elle est sur la liste des acteurs du vol. 3 sur IMDb.