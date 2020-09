Étienne Boulay lance un tournoi esport au profit de la santé mentale

L'athlète-animateur Etienne Boulay, en partenariat avec la Fondation Douglas, lance le «Tournoi bâtissons l'espoir», une compétiton esport de NHL 2020. Les fonds amassés financeront la recherche, les soins cliniques et l'éducation à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas.

Joueurs de hockey professionnels, vedettes québécoises, streamers et gamers seront rassemblés dans une compétition du jeu NHL 2020, qui sera diffusée en direct du web le 7 novembre prochain.

#gamers #NHL20 ....ça c'est BIG! 10 000$ en bourses à se + avoir la chance de faire un plateau avec des personnalités québécoises. Pour une bonne cause #fondationdouglas. Une opportunité qui ne se présente pas souvent!

Ouvert à tous. xBox et PS4. #hockey https://t.co/F3Z4E3EFIM pic.twitter.com/hyI5Vg3ndS — LHEQ (@LHEQC) September 10, 2020

« La santé mentale est une cause qui me tient vraiment à cœur et c’est pourquoi j’ai choisi de collaborer avec la Fondation Douglas pour organiser cette compétition. Un tournoi de hockey virtuel NHL fait pour s’amuser tout en servant une mission honorable, c’est le meilleur des deux mondes », affirme Étienne Boulay.

Vous voulez participer? Vous trouverez les informations et les détails de qualifications sur le site web tournoibatissonslespoir.com. Les huit meilleurs joueurs issus de la qualification organisée le 11 octobre feront partie d’une des huit équipes avec vedette-mystère qui s’affronteront lors du Tournoi Bâtissons l’espoir. Des prix en argent seront également remis aux joueurs et aux équipes selon le rang obtenu lors de la qualification et de la compétition finale.

Si vous êtes bon à NHL, c'est l'occasion d'utiliser vos skills pour une excellente cause!

À REGARDER