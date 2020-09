Lady Gaga bientôt Emma Frost de X-Men?

Lady Gaga serait en discussion pour interpréter un personnage des X-Men dans une prochaine superproduction de superhéros, selon We Got This Covered. La superstar de la pop, qui a montré ses talents d’actrice dans A Star is Born, viserait le rôle d’Emma Frost, alias la Reine blanche.

Dans les comics, la Reine Blanche devient un membre intégral des X-Men après avoir été leur ennemie, et est admirée pour ses compétences télépathiques et son esprit acéré. Le personnage d'Emma Frost a déjà été joué par January Jones dans X-Men: Le Commencement, en 2011, mais les fans l’ont critiquée, trouvant que le rôle n'était pas fidèle à celui des bandes dessinées.

Si elle signe, Lady Gaga — qui a déjà révélé que son «plus grand rêve est d’être actrice» — pourrait ne pas être la seule chanteuse dans le nouveau film X-Men. En effet, Janelle Monae a récemment exprimé son intérêt pour le rôle de Storm, un personnage mutant précédemment incarné par Halle Berry. «Beaucoup de femmes ont joué Storm et elles ont fait un travail exceptionnel, et j’adorerais faire partie de cette lignée d’artistes et rendre justice à Storm», a déclaré Janelle Monae à Empire.