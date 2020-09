Overcooked! All You Can Eat aura des options d'accessibilité

La collection Overcooked! All You Can Eat, qui rassemble les deux jeux de la série ainsi que leurs contenus téléchargeables, aura également de nouvelles options d'accessibilité lors de sa sortie sur les consoles next-gen.

Avec les nouvelles options d'accessibilité, il sera possible d'augmenter le temps au chrono, d'adapter le texte pour la dyslexie, d'avoir des indicateurs pour les daltoniens ainsi que de jouer avec la grosseur de l'interface. Vous allez également pouvoir faire en sorte que les repas donneront plus de points, et que les commandes n'expireront pas.

Pour rappel, Overcooked! All You Can Eat est une collection avec des remasters 4K 60 FPS des deux titres de la série et de ses DLC. Elle permet le cross-platform et le multijoueur en ligne, et proposera même quelques nouveaux tableaux et chefs.

Une date de sortie pour les consoles PS5 et Xbox Series X n'a pas été dévoilée pour le moment.