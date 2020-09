Pokémon Air: vous pouvez «chevaucher» ce jouet Pikachu

Dans la liste «jouets que je ne pensais jamais voir», le Pikachu gonflable que tu peux chevaucher est assez haut.

Pokémon Air est un jouet gonflé en PVC, conçu pour les enfants de plus de 3 ans. Le jouet peut soutenir jusqu'à 100 kilos, alors certains adultes pourront aussi... s'asseoir dessus.

Annoncé sur le site japonais Jamstore, le Pikachu gonflable pourra être commandé à partir du 1er octobre et sera expédié en novembre. On ne s'attend pas à pouvoir l'obtenir au Canada, mais on voulait quand même en parler, parce que c'est weird en maudit.

株式会社JAM

À noter que dans la description du jouet, on souligne que celui-ci peut avoir une petite odeur «de forêt». En tout cas, c'est ce que la traduction dit. La traduction dit également que Pikachu rend votre vie quotidienne un peu plus cute. C'est pas faux.

株式会社JAM Pikachu vous aide à faire une sieste

Le jouet vient avec une pompe que vous devez utiliser afin de gonfler votre nouvel ami.

株式会社JAM Pikachu vous aide pour les devoirs

Allez voir la vidéo du jouet ici! Merci à Nintendo Life pour la trouvaille.