The Mandalorian: la bande-annonce de la saison 2 est arrivée [VIDÉO]

La bande-annonce pour la saison 2 de la série The Mandalorian vient d'être dévoilée.

Dans ce premier aperçu, on retrouve Mandalorian et « The Child » (qu'on appelle souvent bébé Yoda), mais peu de détails sont dévoilés sur l'intrigue. La saison 2 de Mandalorian aura de nouveaux personnages incarnés par Timothy Olyphant, Rosario Dawson et Temuera Morrison.

La saison 2 dela série The Mandalorian arrive le 30 octobre sur Disney+.