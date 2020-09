Rocket League: on connait enfin la date de sortie de la version gratuite

On savait déjà que Rocket League deviendra gratuit, mais Psyonix a enfin dévoilé la date officielle de la transition. À partir du 23 septembre, vous pourrez enfin profiter du très populaire jeu de soccer à voitures téléguidées.

Cette transition marquera l’arrivée officielle du jeu sur le Epic Games Store, à la suite de l’acquisition du studio par Epic Games. Le jeu ne sera dorénavant plus disponible sur Steam, toutefois, Psyonix a promis qu’il continuerait à supporter tous ses joueurs et déployer les mises à jour, nonobstant de la plateforme sur laquelle vous jouez.

On rappelle qu’une fois que le jeu devient gratuit, les joueurs de PS4 et Switch pourront en profiter et jouer en ligne sans posséder d’abonnement à PS Plus ou Nintendo Switch Online. Malheureusement, les joueurs sur Xbox ne bénéficieront pas de la même chance.

D’ailleurs, si vous avez déboursé pour Rocket League dans le passé, Psyonix vous donnera des cadeaux, incluant tous les DLC officiels de Rocket League, et plus de 200 items pour personnaliser votre voiture.

Psyonix avait aussi confirmé que les joueurs existants pourront accéder à la progression cross-platform. Suffit de lier toutes vos plateformes à votre compte Epic Games. Vous pourrez consulter notre guide pour connaître les détails sur la démarche à suivre.

