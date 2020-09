La PS5 compatible avec 99% des jeux PS4, mais pas avec les jeux PS3, PS2 ou PS1

Le site Ars Technica a rapporté que, dans une entrevue donnée au magazine japonais Famitsu, le chef de la direction Jim Ryan a confirmé que 99% des jeux PlayStation 4 seraient supportés par la nouvelle console, mais que ce ne serait pas la même histoire pour les jeux des générations précédentes.

Bien que les développeurs aient concentré leurs efforts sur la mise au point de nouvelles technologies pour la PlayStation 5, Jim Ryan soutient que Sony ne peut ignorer les 100 millions de joueurs sur PS4. «Nous savons qu’ils voudront jouer à leurs jeux PS4 sur la PS5, c’est pourquoi nous introduisons la rétrocompatibilité avec PS4.»

Il doit toutefois confirmer une mauvaise nouvelle à ceux qui espéraient pouvoir jouer aux jeux des générations précédentes. «En parallèle, nous avons concentré nos efforts sur l'intégration des disques durs SSD plus rapides, ainsi que sur le développement de la nouvelle manette DualSense. Malheureusement, la rétrocompatibilité avec la PS3, PS2 et PS1 n’a pu être réalisée.»

Bien que Sony rapporte que 99% des jeux PS4 seront supportés, aucun détail n’a été révélé sur la façon dont les joueurs devront procéder, et l'on ne connaît pas le nombre exact des jeux qui seront rétrocompatibles au lancement de la console. Suffira-t-il d’insérer un disque PS4 dans la console? PlayStation n’a encore rien confirmé à ce propos.

Toutefois, les membres PlayStation Plus pourront avoir accès à une collection des meilleurs titres en ligne, par l'entremise du nouveau service PlayStation Plus Collection, qui contient notamment des jeux comme Detroit: Become Human, Fallout 4 et Final Fantasy XV, pour n’en nommer que quelques-uns.

La sortie des deux versions de la PS5 est prévue pour le 12 novembre et les précommandes sont maintenant ouvertes à tous.

À REGARDER