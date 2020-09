Avez-vous réussi à précommander une Xbox Series X/S? On veut savoir! [SONDAGE]

Quelques jours après la PS5, c’était au tour de Microsoft d’offrir ses Xbox Series X et S en précommande ce mardi. Et si la prévente semble avoir causé le chaos sur certains sites américains, le processus semble s’être mieux déroulé de ce côté-ci de la frontière.

• À lire aussi: Où précommander les consoles Xbox Series X/S

• À lire aussi: Où précommander la PS5 et sa version numérique

Au moment d’écrire ces lignes, six heures après le lancement des précommandes, des exemplaires de la Xbox Series S étaient même encore disponibles auprès de Best Buy et Microsoft.

Plus populaire, la Xbox Series X était cependant en rupture de stock en fin d’après-midi à peu près partout.

Certes, les deux éditions sont restées pendant un bon moment en prévente sur le site Web de différents détaillants, qui ont visiblement été un peu moins secoués que lors de l’ouverture des précommandes de la PS5, la semaine dernière.

Alors, avez-vous réussi à précommander une Xbox Series X ou S ce mardi? Si oui, avez-vous éprouvé des problèmes ou est-ce que votre expérience s’est déroulée sans anicroche?

Sondage Avez-vous précommandé une Xbox Series X ou S ce mardi? Oui Non Si oui, avez-vous eu de la difficulté à compléter votre achat? Oui, le processus n'a pas été facile... Non, tout s'est bien déroulé! Je n'ai pas précommandé de Xbox Series X ou S. Sinon, pourquoi n'avez-vous pas précommandé une Xbox Series X ou S? Je n'en voulais pas. Il n'en restait plus. J'ai précommandé ou je vais plutôt acheter une PS5. Quoi, les précommandes commençaient aujourd'hui? J'en ai précommandé une, mais je veux voir les réponses des autres! Partagez votre résultat sur Facebook

À REGARDER