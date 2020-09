Florence Pugh: d'autres films Marvel après Black Widow?

Florence Pugh a laissé entrevoir la possibilité de jouer dans d'autres films Marvel après Black Widow.

L'actrice nommée aux Oscars y interprétera la tueuse Yelena, tandis que Scarlett Johansson y reprendra le rôle-titre aux côtés de David Harbour et Rachel Weisz.

Bien qu'elle ait refusé de confirmer l’avenir de son personnage, Pugh a partagé son enthousiasme à l'idée de faire partie de l'univers cinématographique Marvel.

«Si on vous demande de jouer dans un film Marvel et que c'était vraiment passionnant, amusant et excitant de jouer dedans, alors bien sûr, vous vous dites: “Oh mon Dieu. Si c'est aussi bien que ça, qu'est-ce que je peux faire ensuite?” a-t-elle déclaré à Total Film. Si cela se produit et que j'ai la chance que les gens apprécient mon personnage, ce serait une voie passionnante à suivre. Je serais idiote de ne pas être excitée par ça. Je pense que faire partie du club Marvel est un grand honneur. Mais nous verrons simplement si les gens aiment Yelena.»

Réalisé par Cate Shortland, l'histoire de Black Widow se déroule entre les événements de Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, et elle met également en vedette William Hurt et Ray Winstone.

La sortie du long métrage a été retardée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de COVID-19. Sa sortie dans les salles nord-américaines est maintenant prévue pour le 6 novembre prochain.

