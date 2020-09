Black Simmer: la communauté qui rend The Sims plus inclusif

J’ai découvert Amira Virgil (ou Xmiramira) sur Twitter. C’est une grande fan de la série The Sims, et elle a commencé à y jouer quand elle avait 10-11 ans. Sur console d’abord, puis sur PC à partir de The Sims 2. Elle adore créer des personnages et les voir évoluer, mais y’a toujours eu quelque chose qui la dérangeait : elle aurait aimé pouvoir créer des Sims qui lui ressemblent. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. C’est simplement que le jeu n’a pas été créé en pensant à elle: une jeune femme noire avec des courbes.

Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, Amira a créé The Black Simmer : un forum où les joueurs de couleur peuvent discuter et partager du contenu personnalisé, créé par la communauté afin de diversifier le jeu et le rendre plus inclusif.

« Rendu à The Sims 4, je me suis dit que je devrais pouvoir faire un Sims avec mon teint foncé, sans qu’il soit gris », me répond-t-elle, lorsque je lui demande ce qui l’a poussé à créer cette communauté. « Je me souviens d’un post sur le forum officiel de The Sims 4, où quelqu’un a demandé d’avoir plus de types de cheveux afro-américains : des locs, des tresses, des afros, etc. Une autre personne lui a répondu qu’elle devrait jouer à autre chose, que ça ne l’intéressait pas d’avoir ce type de contenu dans le jeu. De se faire dire qu’on n’a pas notre place, dans un jeu de simulation de vie, c’est dur. On a tous envie de se reconnaître. »

Courtoisie The Black Simmer

The Black Simmer est vite devenu l’endroit où aller pour tous les joueurs de couleurs qui n’ont pas peur de modifier leur version plutôt blanche de The Sims. 4 ans après son ouverture, le forum compte maintenant plus de 150 000 abonnés et le groupe Facebook près de 20 000. Les packs de teints de peau créés par Xmiramira sont très populaires, mais on y retrouve aussi du contenu permettant d’habiller nos Sims avec des vêtements streetwear ou adaptés à différents types de corps, des coiffures afro-américaines et des objets de décorations permettant de faire évoluer le narratif des vies des Sims de couleur.

Courtoisie The Black Simmer

Même si une grande majorité des membres sont des femmes de couleur, Black Simmer se veut un endroit inclusif. « C’est important de dire que The Black Simmer est ouvert à tous. Je suis toujours heureuse de voir des joueurs blancs utiliser le contenu de notre communauté afin de mettre plus de diversité dans leur jeu », me lance-t-elle. « Les gens veulent se reconnaître à la télé, dans les livres, et c’est pareil pour les jeux vidéo ». Je suis d’accord avec elle: on n’est pas toujours obligé d’incarner un homme blanc hétéro pour que ça soit cool et engageant.

Courtoisie The Black Simmer

« C’est important de prendre parole et de pointer les choses qui manquent ou qui ne fonctionnent pas. » Mais est-ce qu’EA a compris le message ? « Il m’ont contacté suite à une interview que j’ai fait il y a 2 ans. Depuis ce temps, je donne mon opinion et mes suggestions aux développeurs du jeu. Ils ont fait des efforts pour inclure plus de coiffures afros, mais ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Comme tout le reste de l’industrie. »

Visitez le forum et le groupe Facebook The Black Simmer.