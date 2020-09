Black Widow: la sortie au cinéma est repoussée en 2021

C’est reparti pour une nouvelle vague de reports chez Disney et Marvel Studios, alors que, cette fois-ci, c’est notamment Black Widow qui écope et qui voit sa date de sortie être repoussée en 2021.

Prévu jusqu’à tout récemment pour le 6 novembre prochain, le film, qui met en vedette Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour et Rachel Weisz, doit maintenant paraître au cinéma le 7 mai 2021. Ce faisant, aucun long-métrage de l’univers cinématographique de Marvel ne verra le jour en salle en 2020.

Black Widow devait initialement sortir sur grand écran en mai 2020, mais la pandémie de COVID-19 a, hélas, bien compliqué les plans de Disney.

Ce faisant, il ne s’agit pas du seul film de Marvel Studios qui voit sa date de sortie repoussée à nouveau ce mercredi. Ainsi, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings devrait finalement arriver en salle le 9 juillet 2021, tandis que The Eternals voit sa parution remise au 5 novembre 2021.

Bref, il faudra attendre (au moins) encore quelques mois avant de découvrir les nouvelles aventures des superhéros de Marvel. Comme depuis déjà un moment, la patience sera de mise!

